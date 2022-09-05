Gölcük’te Kafkas rüzgarı esti

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Kafkas Folklor” etkinliği vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Gürcistan’dan gelen Kafkas halk oyunları ekibi gösterileriyle ağızları açık bıraktı.

Gölcük Belediyesi, Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu, Kocaeli Kartvel Kafkas, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Kafkas Folklor” etkinliği gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birbirinden güzel gösteriler sergilendi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte Gürcistan’dan gelen Kafkas halk oyunları ekibi, gösteri sergiledi. Kafkas halk oyunlarının coşkusuna kapılan izleyiciler, sahneye çıkan ekipleri alkışlarıyla tebrik etti. Etkinliğe katılan ekiplere teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Kafkas Halk Oyunları gösterileri için ilçemize gelen Kutaisi Belediye Başkanı Davit Eremeishivili’ye, önceki dönem Kutaisi Milletvekilliği yapan Merab Kvitaridze’ye, Gürcistan, Orhangazi ve İnegöl’den ilçemize gelen halk dansları ekiplerine, organizasyonun yapılmasında büyük emekleri olan Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş’a, Kocaeli Kartvel Kafkas Kültür Derneği Başkanı Abdullah Zorlu’ya, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Sevim’e, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcilerine, kıymetli misafirlerimize ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim” dedi.