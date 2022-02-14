Gölcük’te "Ferhat ile Juliet" oyunu sahnelendi

Gölcük Belediyesi’nin şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Ferhat ile Juliet" isimli komedi türündeki tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı.

Gölcük Belediyesi’nin şubat ayı kültür sanat etkinlikleri, tiyatro oyunu ile başladı. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda ücretsiz sahnelenen Ferhat ile Juliet isimli komedi türündeki tiyatro oyunu ilgi gördü. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in izleyici olarak bulunduğu daha sonra da küçük bir bölümünde rol aldığı oyunda, tiyatroseverler bol kahkahalı anlar yaşadı.

"Sanat adına güzel bir akşam yaşadık"

Oyunun sonunda başarılı performansları için Sırf Tiyatro ekibine teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’te, sanat adına güzel bir akşamı daha vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. Ferhat ile Juliet adlı komedi tiyatro oyununu Kazıklı Kültür Yapısı’nda izledik. Oyunun küçük bir bölümünde ben de rol aldım. Bu başarılı tiyatro oyunu için Sırf Tiyatro ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Sanatta öncü kent olma hedefiyle Gölcüklüleri ve çocuklarımızı tiyatro oyunlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.