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Gölcük’te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 3’üncüsü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

KOCAELİ 13.06.2022, 11:27
Gölcük’te düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğiyle 3’üncüsü düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Masa Tenisi Turnuvası, Küçükler ve Büyükler kategorilerinde 188 sporcunun katılımıyla yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim etti. Başkan Sezer, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, turnuvaya katılan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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