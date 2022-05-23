Gölcük’te Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek

Gölcük Belediyesi tarafından 9-10 Haziran tarihlerinde Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu düzenlenecek.

Gölcük Belediyesi, edebiyat sempozyumlarının dördüncüsünü geçen yıl vefat eden Sezai Karakoç’un hatırasına atfen düzenleyecek. Sempozyum serisinin dördüncüsü olacak olan Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozyumu, 9-10 Haziran tarihlerinde Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda düzenlenecek.

Sempozyumların Gölcük’ün adının tanıtılmasında önemli olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin adının edebiyat, sanat ve kültür ile anılması ve ülkemiz genelinde tanınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.