Gölcük’te depremin izleri silinmeye devam ediyor

Gölcük’te 1999 Marmara depreminin ardından orta hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile 1999 Marmara depreminde hasar gören Şehitler Mahallesinde D-130 Karayolu kenarındaki atıl durumda olan 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Gölcük için adeta depremin acı sembollerinden biri olan bina kaldırılmış olacak. Çevre sakinleri için de tehlike oluşturan binanın yıkım işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.