Gölcük’te çocuklar Masal Bayramı oyununda buluşacak

Gölcük Belediyesi, ilçedeki çocukları şubat ayı kültür sanat ekinlikleri kapsamında ücretsiz sahnelenecek "Masal Bayramı" isimli çocuk oyununda bir araya getirecek.

Gölcük Belediyesi, her ay düzenlediği kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda, 19 Şubat ve 3 Mart tarihlerinde Gölcüklü çocuklar, Masal Bayramı isimli müzikli çocuk oyununda eğlenceli anlar yaşayacak. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında ücretsiz sahnelenecek oyunda masal kahramanları, salonu dolduracak çocukları masal diyarına götürecek.