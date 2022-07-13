banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı

Gölcük’te çocuklar eğlenceye doydu

Gölcük Belediyesi’nin kurduğu oyun alanı ve sokak sokak gezen masal kahramanı maskotlarla, ilçedeki çocuklar Kurban Bayramı’nda doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

KOCAELİ 13.07.2022, 09:33
Gölcük’te çocuklar eğlenceye doydu

Gölcük Belediyesi’nin kurduğu oyun alanı ve sokak sokak gezen masal kahramanı maskotlarla, ilçedeki çocuklar Kurban Bayramı’nda doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Oyun alanı ve masal kahramanı maskotların yer aldığı seyyar gösteri ekipleri, sokak sokak gezerek dağıttıkları şekerler ve seslendirdikleri şarkılarla çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Özel olarak kurulan oyun alanında ve seyyar ekiple doyasıya eğlenen çocuklar, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu