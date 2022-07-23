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Gölcük’te asfalt seferberliği sürüyor

Gölcük’te yolların güvenlik ve konforunu arttırmak için asfaltlama seferberliğini sürüyor.

KOCAELİ 23.07.2022, 10:32
Gölcük’te asfalt seferberliği sürüyor

Gölcük’te yolların güvenlik ve konforunu arttırmak için asfaltlama seferberliğini sürüyor.

Gölcük Belediyesi, ilçedeki yollarda asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Yolların güvenlik ve konforunu arttırma hedefiyle sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Gölcük’ün birçok noktasında, asfalt serimi, asfalt yama, parke yol ve tamiri çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerince yaz ayı boyunca devam edecek çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar toplamda; 11 bin 688 ton, 58 bin 710 metrekare asfalt serimi ve yama çalışması yapıldı.

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