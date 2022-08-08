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Gölcük’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Gölcük Belediyesi, ihtiyaç duyulan alanlarda başlattığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ 08.08.2022, 12:26
Gölcük’te asfalt çalışmaları devam ediyor

Gölcük Belediyesi, ihtiyaç duyulan alanlarda başlattığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi, asfalt kaplama ve yenileme çalışmalarına ilçe genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda devam ediyor. Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar İpekyolu Bulvarı, 17 Ağustos Bulvarı, Gölcük Devlet Hastanesi yanı ve otoparkı, Değirmendere 3032. Sokak, Harmantarla Caddesi’nde devam etti. Ekipler, yaz ayları boyunca belli bir program dahilinde çalışmalara devam edecek.

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