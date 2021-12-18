Gölcük’te 84 araçlık otopark trafiği rahatlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin park sorununu çözmeye yönelik Gölcük Donanma Caddesi 2. Sokak’ta yaptığı 84 araçlık otoparktan vatandaşlar memnun.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesinin önemli ve trafiğin yoğun olduğu caddelerinden Donanma Caddesi 2. Sokak’ta, 84 araçlık açık otopark yapıldı. 2 bin 500 metrekare alana sahip açık otoparkın devreye girmesiyle Gölcük Donanma Caddesi’nde trafik yoğunluğunun rahatladığı, araç park sorununun büyük ölçüde çözüldüğü görüldü. Sürücülerin de bu durumdan memnun olduğu öğrenildi.