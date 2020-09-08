Gölcükspor’da eğlenceli kamp

Siyahlılar yeni transferler Onur Yılmaz, Oğuzhan Türkmen, Enes Kayar ve Veli Ortakçı’nın da dahil olmasıyla 32 kişilik tam kadrosuyla çalışıyor. Antrenmanlar dışında eğlenceli aktivitelerle takım arkadaşlıklarını pekiştiren futbolcuların yeni sezon öncesi morallerinin hayli yüksek olduğu gözlendi.