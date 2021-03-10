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Gölcükspor’a korona virüs şoku
3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Gölcükspor’da 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.
KOCAELİ 10.03.2021, 13:46
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3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Gölcükspor’da 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı.3. Lig 3. Grup’da sahasında Perşembe günü Osmaniyespor’la karşılaşacak Gölcükspor’da karşılaşma öncesinde teknik heyet, futbolcular Covid-19 testine tabi tutuldu. Yapılan testlerde kırmızı siyahlı takımda 25 Şubatta karantina süreci tamamlanan Fatih Adıgüzel ve Soner Ay’ın sonuçları pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan 2 futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.