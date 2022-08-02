Gölcüklüler açık hava sinemasında buluşacak

Gölcük Belediyesi, vatandaşlara Şirinköy Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde ücretsiz açık hava sinema keyfi yaşatacak.

Gölcüklüler, sıcak yaz akşamlarında Gölcük Belediyesi’nin ücretsiz Açık Hava Sinema Akşamları’nda keyifli anlar yaşayacak. Açık havada sinema keyfi, 5 Ağustos Cuma günü saat 21.00’da Şirinköy’de bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde başlayacak. Kütüphane bahçesinde bir araya gelecek olan Gölcüklüler, "Anadolu Kartalları" filmini izleyerek hoşça vakit geçirecek. Sinema gösterimleri, 7 Ağustos Pazar günü saat 21.00’da "Aslan Parçası" filmi ile devam edecek. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaz akşamlarını renklendirecek açık hava sinema etkinliğine tüm vatandaşları davet etti.