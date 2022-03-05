Gölcüklü öğrenciler bin 13 kilo atık pil topladı

Atık pillerin doğayı kirletmemesi ve dönüşüme kazandırılması amacıyla okullarda düzenlenen “Sınıflar Arası Atık Pil Toplama” yarışmasında Gölcüklü öğrenciler farkındalık oluşturarak bin 13 kilo atık pil topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği(TAP) ve Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu iş birliğinde; “Sınıflar Arası Atık Pil Toplama” yarışması düzenlendi. Atık pillerin doğayı kirletmemesi için toplanarak geri dönüşüme kazandırılması farkındalığı oluşturmak amacıyla okullarda düzenlenen yarışmasında Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri çevre hassasiyeti göstererek, bin 13 kilo atık pili toplayarak Türkiye’ye örnek oldu. Okulu ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yarışmada tek başına büyük çaba sarf ederek 310,5 kilogram atık pil toplayan ve birinci olan öğrencimiz Metehan Osman Eskin’e, 122,5 kilogram atık pil toplayarak ikinci olan Zeynep Ceren Karakaya’ya, 88,5 kilogram atık pil toplayarak üçüncü olan Yusuf Alpgiray başta olmak üzere tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca okul müdürümüz Harun Kargılı’yı, öğretmenlerimizi ve velilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Toprağa ve çevreye atılan piller doğayı kirletmenin yanı sıra insan sağlığını da kötü etkilemektedir. Bu noktada tüm hemşehrilerimizin ve gençlerimizin aynı hassasiyeti göstermesini diliyorum” dedi.