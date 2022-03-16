Gölcüklü milli güreşçi, Başkan Sezer’i ziyaret etti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Avrupa Güreş Şampiyonasında 3’üncü olan Gölcüklü milli güreşçi Abdulvasi Balta ile bir araya geldi.

Bulgaristan’da yapılan U23 Serbest Stil Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 3’üncü olan Gölcüklü milli güreşçi Abdulvasi Balta, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in makamına konuk oldu. 79 kiloda Avrupa 3’üncüsü olan Balta, ziyarette Başkan Sezer’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Balta’nın kazandığı başarıyla Gölcük’ün gururu olduğunu söyleyen Sezer, "Göğsümüzü Dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalarla kabartan Abdulvasi kardeşimi ve yetişmesinde emeği geçen herkesi gönülden tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.