Gölcüklü hayırseverler deprem bölgesine portatif tuvalet ve duş kabini gönderdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın felaketinin ardından tüm imkanlarını seferber eden Gölcüklü hayırseverler, deprem bölgesine 6 portatif tuvalet ve duş kabini gönderdi.

Gölcüklü hayırseverler, deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor. Depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik tırlar dolusu yardımı bölgeye gönderen yardımseverler, imkanlar ölçüsünde bölgenin eksiklerini gidermeye devam ediyor. Gölcük Belediyesi tarafından temin edilen erzak kolileri, battaniye, su ve çadır kentlerin çevrelerinde kullanılmak üzere 4 ton kükürt taşıyan 2 tır bölgeye gönderildi. Ayrıca temizlik işleri müdürlüğü ve yapı kontrol müdürlüğü personelleri ile hayırsever Gölcüklülerin el birliğiyle satın aldığı 6 portatif tuvalet ve duş kabini Hatay’ın Defne ilçesine gönderildi.

Gölcük’teki çalışmalarını tamamlayarak Defne’ye yeniden ulaşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ekip arkadaşları ile bir araya gelerek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sezer’in Hatay’ın tüm ilçelerinde koordine ettiği ekipler depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama, 3 öğün sıcak yemek ikramı ve saha temizliği çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor. Başkan Sezer, sahada çalışmalarını sürdüren çalışma arkadaşlarına ve bölgeye yardımlarını esirgemeyen Gölcüklülere teşekkür etti.