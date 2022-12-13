Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde temel hazırlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük ilçesine yeni terminal binası yapıyor. Zemin düzenlemesi tamamlanan yeni terminal binasında temel demiri bağlantısı yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük’te eski mezbaha binası alanı ve çevresine şehirlerarası otobüs terminali inşa ediyor. Deplase çalışmalarının ardından zemin düzenlemesi yapılan alanda temel için çalışmalar sürüyor. Zemin düzenlemesi yapılan yeni terminal binasında temel demiri bağlantısı yapılıyor. Çalışma tamamlandığında temel betonu dökülecek.

Zemin düzenlemesi yapılan Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali proje alanının grobeton atıldı.

Terminal binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alıyor. Ayrıca terminalde 13 peron olacak.