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Gölcük Kavaklı sahili yaza hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çehresi değişen, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla yapılan Gölcük Kavaklı Caddesi’nde çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ 23.05.2021, 10:49
Gölcük Kavaklı sahili yaza hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çehresi değişen, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla yapılan Gölcük Kavaklı Caddesi’nde çalışmalar sürüyor.

Gidiş, geliş ve park şeritleriyle birlikte 12 metre genişliğe çıkarılan cadde, kaldırım ve bisiklet yolu ile birlikte 20 metre platform genişliğine sahip olacak. 2,5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu yapılacak Kavaklı Caddesi’nde 6 bin metrekare baskı beton kaldırım yapılıyor. Bir kilometre uzunluğundaki Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi’nin haziran sonunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.
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