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Gölcük Hükümet Konağı binasının yıkımına başlandı
Depreme dayanıksız olduğu belirlenen Gölcük Hükümet Konağı’nın yıkımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı.
KOCAELİ 15.02.2022, 12:24
Depreme dayanıksız olduğu belirlenen Gölcük Hükümet Konağı’nın yıkımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlandı.
Depreme dayanıksız olduğu yapılan incelemelerle belirlenen Gölcük Hükümet Konağı ve alan içerisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı, yeni yerlerine taşınarak hizmet vermeye başlamıştı. Taşınmanın ardından tamamlanan işlemler sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski hükümet konağı binasının yıkımına başlandı. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni Gölcük Hükümet Konağı ise İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden yapılmak üzere 2022 yatırım planına alındı.