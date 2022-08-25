Gölcük Fen Lisesi öğrencilerinden büyük başarı

Gölcük Fen Lisesi öğrencilerinin, Gölcük Belediyesi desteğiyle hazırladığı proje TEKNOFEST 2022 çerçevesinde düzenlenen yarışmada ilk 10’a girdi.

TEKNOFEST 2022 çerçevesinde, “Sanayide Dijital Teknolojileri Liseler Arası Yarışması” gerçekleştirildi. Gölcük Fen Lisesi GFL Robotiks takımı, Gölcük Belediyesi’nin de destekleriyle hazırladığı “Sanayi Tipi Otonom Yük Taşıma Aracı” projesiyle, Trabzon’da yapılan ve 614 takımın katıldığı finalde, ilk 10’a girme başarısını gösterdi. Başarılarıyla Gölcüğü gururlandıran gençler 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST 2022 proje tanıtımı ve ödül törenine katılmaya hak kazandılar.

“Öğrencilerin başarısı ilçemiz için gurur verici”

Öğrencilerin başarısının ilçe için gurur verici olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “TEKNOFEST 2022’de ilçemizi başarı ile temsil eden, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, Gölcük Fen Lisesi GFL Robotiks Takımı öğrencileri; Ece Salaz, Sami Ayan, Burak Kabadaş, Abdülsamet Abayrak, İsmail Aydoğdu ve Efe Özler’i, Bilgisayar Öğretmeni İbrahim Kılıç ve Müdür Başyardımcısı Erhan Özmen’i tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.