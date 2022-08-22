Gölcük Belediyespor başarılara doymuyor

Gölcük Belediyesporlu Ali İmran Pustu, Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Gölcük Belediyesporlu sporcular katıldıkları şampiyona ve seçmelerden başarılı sonuçlar kazanmaya devam ediyor. Son olarak Ali İmran Pustu, Sinop’ta gerçekleştirilen Teakwondo Ümitler Türkiye Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası seçmelerine katıldı. 2000 sporcunun katılımıyla düzenlenen seçmelerde mücadele eden Pustu, + 87 kilogramda Türkiye 3’üncüsü oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ali İmran Pustu’yu ve antrenörü Zabit Pustu’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.