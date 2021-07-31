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Gölcük Belediyesi yangın bölgeleri için harekete geçti

Gölcük Belediyesi tarafından hazırlanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere ulaşmak üzere yola çıkacak.

KOCAELİ 31.07.2021, 13:53
Gölcük Belediyesi yangın bölgeleri için harekete geçti
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Gölcük Belediyesi tarafından hazırlanan 2 tır dolusu yardım malzemesi, orman yangınlarının yaşandığı bölgelere ulaşmak üzere yola çıkacak.

Gölcük Belediyi, orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar için harekete geçti. 3 tır yardım malzemesinin yangın bölgelerine gönderilmesi için çalışma başlatan Gölcük Belediyesi, 2 tırı bugün yola çıkartacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle canımız yanıyor. Gölcük olarak, ‘ateşi birlikte söndürelim’ düşüncesiyle yangın bölgeleri için 2 tır yardım malzemesini hazırlayarak, bugün saat 18.00’de Gölcük Belediyesi’nin önünden yola çıkartıyoruz. 3. tır için de ‘haydi Gölcük’ yardım vakti diyerek çağrıda bulunuyoruz. Ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen ciğerlerimizi yakan orman yangınları nedeniyle, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi olarak; AFAD’ın ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, Gölcük olarak mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Destekte bulunmak isteyen vatandaşlara da çağrıda bulunan Sezer, “3. tır yardım malzemesine destek olmak isteyen hemşehrilerimiz, yardımlarını Preveze Caddesi’ne cepheli Gölcük Belediyesi Meclis Salonu girişine 3 Ağustos Salı günü saat 17.00’ye kadar getirebilirler” diye konuştu.
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