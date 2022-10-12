Gölcük Belediyesi Konservatuarında sınav heyecanı başlıyor

Gölcük Belediye Konservatuarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı alımları için cumartesi günü yetenek sınavı yapılacak.

Gölcük Belediyesi Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı, cumartesi günü saat 11.00’da yapılacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sınav ile konservatuvar eğitimi alacak genç yetenekler belirlenecek. Yetenek sınavları klasik Türk müziği bölümü (Ud, keman, ney), Türk halk müziği bölümü (bağlama), batı enstrümanları bölümü (Gitar, piyano), şan bölümü (THM şan, TSM şan) branşlarında uzman eğitmenler tarafından yapılacak. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler kayıtlarını tamamlamaları sonrasında, 22 Ekim Cumartesi günü eğitime başlayacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yetenek sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi.