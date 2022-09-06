Gölcük Belediyesi Konservatuarına başvurular başlıyor

Gölcük Belediye Konservatuarı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları başlıyor.

Gölcük Belediyesi Konservatuvarı, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Yetenek sınavı başvuruları Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi, 623. Sokak’ta bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Gölcük Konservatuarı binasında yapılacak. Yetenek sınavları klasik Türk müziği bölümü (ud, keman, ney), Türk halk müziği bölümü (bağlama), batı enstrümanları bölümü (gitar, piyano), şan bölümü branşlarında, uzman eğitmenler tarafından 15 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler ise kayıtlarını tamamlamaları sonrasında, 22 Ekim Cumartesi günü eğitime başlayacak.

Yetenek sınavına başvurular, 7 Ekim’de sona erecek.