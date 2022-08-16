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Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali başlıyor

Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde, 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Geleneksel El Sanatları Festivali" Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda yapılacak.

KOCAELİ 16.08.2022, 12:20
Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali başlıyor

Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde, 20-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Geleneksel El Sanatları Festivali" Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda yapılacak.

Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda başlıyor. Festivalde el sanatlarının usta isimleri Gölcük’te bir araya gelecek. Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli bir buluşma olacak olan festival, geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri ile Gölcük’te sanat dolu iki gün yaşatacak. Festivale katılan ziyaretçiler, düzenlenecek atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinebilecek.

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