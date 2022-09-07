Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası başlıyor

Amatör kulüplerin karşı karşıya geleceği 8. Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası, Hisareynspor-Çiftlikspor maçı ile başlayacak.

Bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası’nda heyecan, 8-18 eylül tarihleri arasında Kavaklı Stadı’nda başlıyor. Çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvada maç programını belirleyen kuralar çekildi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in makamında gerçekleşen kura çekimine turnuvada mücadele edecek olan Seka Doğanspor, İhsaniyespor, Hisareynspor, Kavaklıspor, Gölcük İdmanyurduspor, Osmanlı 41 Spor, Gölcük Çiftlikspor, Yazlıkspor kulüp başkanları ve yöneticilerinin katıldı. Başkan Sezer’in tarafından yapılan kura çekimi ile turnuvanın maç takvimi belirlendi. Yapılan kura çekimi ile 8. Gölcük Belediye Başkanlığı Kupası Futbol Turnuvası Hisareynspor-Çiftlikspor arasında, 8 Eylül perşembe günü Kavaklı Stadı’nda oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Turnuvanın fair play kuralları çerçevesinde, sakatlık olmadan gerçekleşmesini dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, katılan tüm takımlara başarılar diledi.