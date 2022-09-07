Gölcük Adnan Menderes’te bin 250 ton binder asfalt serildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Adnan Menderes Caddesi’ne bin 250 ton binder asfalt serildi, aşınma asfaltından sonra kaldırımlar ve aydınlatmalar yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Adnan Menderes Caddesi’ne asfalt serimi yapıldı. Üstyapı çalışmalarıyla yepyeni bir çehreye kavuşacak cadde, parke kaldırımlar ve dekoratif aydınlatmalarla donatılacak. Bin 250 ton binder asfalt serimi yapılan caddede 2 bin ton aşınma tabakası asfalt serimi yapılacak. Ayrıca 4 bin 160 metrekare dekoratif parke kaldırım döşenecek. Adnan Menderes Caddesinde bin 125 metreküp trimer kazısı yapılarak eskimiş asfalt zemin kazındı. Kazınan eski asfalt büyükşehir tarafından köy yollarında yapılan bakım onarım çalışmalarında dolgu malzemesi olarak tekrar kullanılacak.