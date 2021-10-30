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Göklerdeki binlerce Türk bayrağı görenleri şaşkına çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim haftası etkinliklerinin bir yenisi Sekapark’ta binlerce Türk bayraklı uçurtmanın göklerde süzülmesiyle gerçekleşti. Sekizinci kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu ile başlayan etkinlik uçurtma şenlikleriyle sona erdi.

KOCAELİ 30.10.2021, 14:39
Göklerdeki binlerce Türk bayrağı görenleri şaşkına çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 29 Ekim haftası etkinliklerinin bir yenisi Sekapark’ta binlerce Türk bayraklı uçurtmanın göklerde süzülmesiyle gerçekleşti. Sekizinci kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu ile başlayan etkinlik uçurtma şenlikleriyle sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla beraber etkinlikler başladı. Büyükakın, öncelikle katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirirken sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Cumhuriyet bizim ülkemizin en kıymetli değeri. Atatürk’ün dediği gibi, ‘Onu biz kurduk, siz yaşatacaksınız’ diye gençlere seslenmişti. Bugün de buranın gençlerle dolu olması bizim için en kıymetli hazine. Buradaki gençlerin Cumhuriyeti geleceğe taşıyacağından zerre kadar kuşku duymuyorum.”

Sekapark’ta yapılan Cumhuriyet Koşusu, 3 km ve 10 km olmak üzere iki farklı şekilde yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı koşunun finalinde tüm katılanlara madalya verildi. Her kategoride ilk 3’e giren kadın ve erkeklere ise ödül ve kupaları teslim edildi.

Uçurtma tepesinde yapılan etkinlikte ise tam 1923 tane uçurtma uçuruldu. Aynı anda 60 metrekarelik boyutuyla dünyanın en büyük beşinci uçurtma bayrağı olan devasa bir Türk bayraklı uçurtma da göklerde süzüldü. Cumhuriyetin 28. Yılına özel 28 bayraklı uçurtmanın havada süzülmesi de güzel gösterilere sahne oldu.

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