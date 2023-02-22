Gezici ekipler depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Körfez Belediyesi, görevli olduğu Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde gerek çadır kentlerde gerekse köylerde vatandaşların gıda, yakacak gibi ihtiyaçlarını gezici ekiplerle günlük olarak düzenlenen 50 sefer ile karşılıyor.

Dulkadiroğlu’nda bulunan Gazipaşa İlkokulu’nda lojistik ve dağıtım merkezi kuran Körfez Belediyesi, tırlarla gelen yardımları burada ayrıştırıyor. Gezici ekipler ise gelen yardımları her bölgenin ihtiyacına göre dağıtıyor. Ekipler dağıtım yaptıktan sonrada bölgenin ihtiyaçlarını tek tek alıyor ve ertesi gün onlardan gelen talepler neticesinde ihtiyaçlarını karşılıyor. Muhtarlarla birlikte yürütülen çalışma çerçevesinde mobil araçlarla gerek çadır kentlere gerekse köylere günlük 50 sefer düzenleniyor ve yardımlar ulaştırılıyor.