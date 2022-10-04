Geri dönüşüme katkı sunan pet kafeslerin sayısı artırıyor

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sıfır atık uygulamaları çerçevesinde geri dönüşüme katkısı olan pet kafeslerin sayısını artırıyor.

Sıfır atık uygulamasının tüm kentte yayılması için çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi, daha önce kentin muhtelif yerlerine dağıtılan ve vatandaşlar tarafından ilgi gören kalp şeklindeki pet kafeslerin sayısını artırdı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü son olarak Alikahya Merkez, Kuruçeşme Merkez ve Fevziye Cami önüne birer tane, Yeni Cuma Cami önüne de 2 pet kafes yerleştirdi.