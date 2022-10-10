Geri dönüşüme katkı sağlayan okula hediye

İzmit Belediyesi geri dönüşüme katkı sağlayan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne atölye malzemesi hediye etti.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla öğrenciler geri dönüşüme teşvik ediliyor. Geri dönüşüme en çok katkı sağlayan okullarda öğrenciler için hediyeler takdim ediliyor. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de topladığı atıklar karşılığında 30 kişilik atölye malzemesinin sahibi oldu. Her birinden 30 olmak üzere pense, kontrol kalemi, tornavida, alet çantası, eldiven ve gözlük gibi malzemeler okula teslim edildi. Hediye teslimini İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili Havva Açıkgöz yaptı.