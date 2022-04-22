Geri dönüşüm sektörünün sorunları görüşüldü

Körfez Ticaret Odası’nda (KTO) geri dönüşüme ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıda, ruhsat ve lisansı olmadan geri dönüşüm işi yapan, niteliksiz firmaların oluşturduğu sorunlar başta olmak üzere birçok sektörel sıkıntı ele alındı.

Geri dönüşüm projelerini sürdürülebilir olarak sistemli şekilde devam ettirebilmek ve sektör temsilcilerinin talep, sorun ve çözüm önerilerini değerlendirip ilgili kurumlar ile lobiciliğinin yapılabilmesi amacıyla KTO toplantı salonunda "Geri Dönüşüm Sektörü İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi. Ruhsat ve lisansı olmadan geri dönüşüm işi yapan ya da kolay yoldan lisanslanma yoluna girmiş, niteliksiz firmaların oluşturduğu sorunlar başta olmak üzere, birçok sektörel sıkıntı ele alındı.