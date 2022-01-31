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"Geniş Ailem" projesi 33 bin 707 kişiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlar için başlattığı "Geniş Ailem" projesi 33 bin 707 vatandaşa ulaştı.

KOCAELİ 31.01.2022, 13:04
"Geniş Ailem" projesi 33 bin 707 kişiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlar için başlattığı "Geniş Ailem" projesi 33 bin 707 vatandaşa ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Geniş Ailem projesiyle Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş üstü veya engelli olan, yakınlarından yeterli destek alamayan, kimsesiz olan vatandaşlara destek oluyor. Hastaneye gidiş ve dönüş, doktor randevusu, resmi kurumlarla olan bağlantısı, barınma ihtiyacı, ev temizliği ihtiyacı, alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme gibi bireylerin temel ihtiyaçları konularında büyükşehir vatandaşın yanında yer alıyor. "Geniş Ailem" projesi kapsamında 2021 yılında 805 vatandaşa sağlık hizmeti, sosyal ve resmi işlemlere destek konusunda ise 4 bin 758 kişiye refakat hizmeti verildi.

Bakım hizmeti

Kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen evde bakım hizmeti de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2 bin 505 haneye 22 bin 973 bakım hizmeti verildi.

İki öğün yemek

"Gönül Kazan" projesiyle de hasta, yaşlı veya engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişi ve ailelere hazır yemek ulaştırılıyor. Günlük 2 kez (kahvaltı-yemek) verilen öğün sayısı 2021 yılında toplamda 446 bin 824 oldu.

Kocaeli’nin şifalı balkonları

Zamanlarının büyük bölümlerini evlerinde geçiren 65 yaş üstü vatandaşların aromatik bitkilerin bakımı ile ilgilenerek rehabilite olmalarını sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Şifalı Balkonlar’ (saksılarda tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme) projesini başlattı. 4 bin 700 kasa aromatik bitki dağıtımı yapılan projenin 2022 yılında da devam edeceği belirtildi.

"Hayata Tutun"

65 yaş üstü vatandaşlar için başlatılan bir diğer proje "Hayata Tutun". Yaşlanma ile birlikte meydana gelen, yürümekte, oturup kalkmakta zorluk çeken vatandaşların ev içinde daha konforlu hareket etmelerine olanak sağlayacak, ev içinde düşmelerin önüne geçebilmek ve düşmenin gerçekleşmesi sonucu bireylerde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılmasını sağlamak amacıyla; banyo içi katlanabilen tabure, banyo içi ve ihtiyaç duyulan alanlarda sabit tutunma barı, harekete duyarlı aydınlatma monte edilerek, ıslak zeminlerde kullanılmak üzere de kaydırmaz paspas vatandaşın hizmetine sunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu çalışması ile ev içinde oluşabilecek kazaların önlenmesini sağladı. 2021’de 1100 hanede uygulama yapılırken, 2022 yılı itibariyle 1000 haneye ulaşılması planlanıyor.

Tedbir-i Mekan projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 65 yaş ve üzeri bireylerin afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak maksadıyla Tedbir-i Mekan projesi hayata geçirildi. Yaşlıların evlerindeki eşyaları sabitlemek isteyip de imkanı veya kabiliyeti olmayan vatandaşların güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje Gölcük, İzmit ve Gebze’de ikamet eden vatandaşların evlerinde uygulandı. Vatandaşın evinde bulunan ve deprem anında yıkılma tehlikesi arz eden; mutfak dolapları, beyaz eşya, vitrin, gardırop, tablo, mobilya vb. eşyalar duvara sabitlenirken, çekmece gibi açılıp kapanan dolaplara da emniyet kilidi takıldı. Bunun yanında depremde vatandaşın acil ihtiyaçlarını karşılayacak olan Acil Durum Çantası da verildi. 2021 yılında 250 haneye uygulama yapıldı.

Yaşlı destek programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyopsikososyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Yaşlı Destek Programı (YADES-2020) hazırlandı.

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