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Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde bulundu

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ BALAMİR GÜNDOĞDU, İNŞASINA HIZLA DEVAM EDİLEN VE GEBZE BÖLGESİ İÇİN MODERN BİR SPOR TESİSİ OLACAK OLAN GEBZE SPORCU EĞİTİM MERKEZİ’NDE (GEBZESEM) İNCELEMELERDE BULUNDU.

KOCAELİ 21.08.2020, 11:06
Genel Sekreter Gündoğdu, GEBZESEM’de incelemelerde bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşasına hızla devam edilen ve Gebze bölgesi için modern bir spor tesisi olacak olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşa çalışmaları devam eden projeleri titizlikle takip ediyor. Genel Sekreter Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile birlikte, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi(GEBZESEM)’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Gündoğdu, “GEBZESEM projemiz ile bu bölgemizdeki insanlarımız modern bir tesiste spor yapabilecek. Çalışmalar şuanda proje takvimine göre normalde olmamız gereken noktadan daha ilerde. Buradaki inşa çalışmamız hızla ilerliyor” dedi.

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı teknik ekipleri inceleme sırasında Genel Sekreter Gündoğdu’ya proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde yapılan GEBZESEM, toplam 15 bin 590 metrekare inşaat alanında gerçekleştiriliyor. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi, pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katında, 3 bin 752 metrekare kullanım alanı bulunuyor. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Merkezde her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları, gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak.

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezde ayrıca 138 araçlık bir de açık otopark yapılacak.

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