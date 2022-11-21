Gençlerin yüzü istihdam projesiyle gülecek

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yarın düzenlenecek toplantıda ’Genç Başiskele, Genç İstihdam Projesi’nin detaylarını anlatacak.

Başiskele Belediyesi, Başiskele Kariyer ve İstihdam Merkezi’nin (BAŞKİM) ardından Genç Başiskele Genç İstihdam Projesi’ni de hayata geçiriyor. Sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanan proje çerçevesinde Başiskele sınırları içerisindeki imalat sanayi firmalarının ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak bu firmaların nitelikli eleman ihtiyaçlarının giderilmesi ve verilecek uygulamalı atölye eğitimleriyle nitelik kazandırılan gençlerin istihdama kazandırılması sağlanacak ve genç işsizliğin azaltılması hedeflenecek.

2 milyon 258 bin TL hibe

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilen projeyi Başiskele Belediyesi yürütecek. 2 milyon 258 bin TL’lik yatırımla ilçedeki yeni mezun ve işsiz gençlerin, kurulacak mesleki atölyeler ile mesleki donanımlarının artırılması ve ilçede imalat sanayinde yer alan firmaların talep ettiği nitelikte personel olmaları sağlanacak.

3 farklı atölyede eğitimler verilecek

Başiskele Belediyesi ve MARKA yetkililerinin katılımıyla geçen hafta ilk toplantı gerçekleştirilirken, proje süreciyle ilgili taraflar bilgi alışverişinde bulundular. Toplantıda projenin çalışma takvimi ve detayları da netleşmeye başladı. 18 ay boyunca sürecek olan projeyle ilçede 3 farklı atölyede 10 kişilik kursiyerlerle eğitimler verilmeye başlanacak.