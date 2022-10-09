Gençlerin yurtdışında eğitim almasını kolaylaştıracak protokol imzalandı

İzmit Belediyesi ve Avrasya Gençlik Gelişim Derneği arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü sayesinde İzmitli gençler yurtdışı tecrübesi edinme fırsatına sahip olacak.

Protokol törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Avrasya Gençlik Gelişim Derneği Başkanı Meriç Tahan ve Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden gelen yabancı öğrenciler katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün burada Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile iş birliği protokolü imzalıyoruz. En az 2 farklı ülkeden 13-30 yaş arası gençlerin ve genç grupların akranlarıyla bir araya gelmesi ve birbirlerinin kültürlerini öğrenme imkanını sağlamak istiyoruz. Farklı ülkelerin kültürlerini, coğrafyasını, insanlarını hayat tarzlarını tanımak ve o ülkelere dair fikirler oluşmasını gerçekten önemsiyoruz" dedi.

"Bu sayede kültürler arası etkileşim olacak"

Yeni bir kültür tanımanın önemine değinen Başkan Hürriyet, "Yeni bir kültürü tanımak istiyorsak sadece okumak yetmiyor, bizzat yaşamak da gerekiyor. Her tecrübe değerli gençlerimiz için önemli. Farklı ülkelerden ülkemize gelen genç misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Umarım ülkemizde bulundukları süre boyunca güzel anılar biriktirmişlerdir. Her şeye rağmen Türkiye cennet gibi bir vatan. Özellikle doğal güzellikleriyle birlikte böyle bir ülke bulmak gerçekten zor. Bizim de belediye olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğümüze bağlı AR-GE ve Proje Geliştirme birimimiz İzmitli gençlerimizin yurt dışına çıkabilmeleri için gençlik değişim projeleri çerçevesinde de çalışmaları sürdürüyor. İzmit Belediyesi olarak İzmitli gençlerin yurt dışı tecrübesi edinmelerini sağlamak için de şu anda imzalamış olduğumuz bu protokol, bizim açımızdan oldukça önemli. Aynı zamanda gençlik gelişim programına katılan İzmitli gençler kültürler arası diyalogu öğrenecek, beceri ve tutumlarını geliştirecek. Gittikleri ülkelere dair de belki ön yargıları varsa onlar kırılacak. Bu sayede de kültürler arası etkileşim olacak. Bütün arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Protokolümüz hayırlı olsun" diye konuştu.