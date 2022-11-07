Gençlerin ikinci evi

Matematikten yabancı dil kursuna, el sanatlarından robotik kodlamaya kadar birçok branşta eğitimlerin verildiği Kartepe Genç Akademi, öğrencilerin ikinci evi oldu.

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Kartepe Genç Akademi, kurulduğundan bu yana öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 4 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Genç Akademi’de, temel ders eğitimlerinin yanı sıra birçok branşta eğitimler veriliyor.

Gençlere yön veren Genç Akademi’de gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, FETEMM atölyesi, İngilizce dil kursu, çocuk oyun evi de yer alıyor. Öğrencilerin gelişimine büyük katkı sunan merkezde, aynı zamanda sosyal alanlar, planetaryum (Gökev), kütüphane ve E-spor sınıfı gibi imkanlar da bulunuyor.

"Gençlerimizin eğitimlerine büyük önem veriyoruz"

Genç Akademi’de temaslarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, burada eğitimlere katıldı, öğrenciler ile sohbet etti. Kocaman, "Kartepe Genç Akademi’ye gençlerimiz çok büyük ilgi göstermişlerdir. Bu ilgi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin ve Kartepe’mizin geleceğini, iyi yetişmiş gençlerimizle birlikte kuracağız. Dünya çok hızla gelişmektedir. Buna ayak uydurmamız, hatta daha ileri gitmemiz gerekiyor. Ülkemizde son 20 yılda yapılanlar atılımlar herkes tarafından takdir edilmektedir. Gençlerimizin imkan verilmesi durumunda neler yaptıkları görüyoruz, dünyanın gıpta ile izledikleri teknolojik gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayabiliyorlar. Bizde Kartepe Belediyesi olarak gençlerimizin eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu yolda desteklerimiz devam edecektir" dedi.