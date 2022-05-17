Gençler müzeye hayran kaldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile birlikte Koç Müzesi’ni gezen gençler, sergilenen parçalara hayran kaldı.

Mustafa Kocaman, gençlerle birlikte Rahmi M. Koç Müzesi’ni ziyaret etti. Müze içerisinde her yeri gençlerle birlikte gezen Kocaman, "Gençlerle beraber çok keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdik. Güzel anılar biriktirdik. Zamanda yolculuğa çıktık. Bir çok gencimizin yaşı gereği görmediği ama ülkemizin tarihinde önemli bir yer tutan eserleri görme imkanı buldular. Gençlerimiz ülkemizin nerelerden bu duruma geldiğini kendi gözleriyle gördüler. Geleceğimiz olan gençlerimizin tarihimizi bilmesi amacıyla düzenlediğimiz bu gezilerimiz devam edecektir" dedi.