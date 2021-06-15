Gençler el becerilerini bu kursta geliştirecek

KO-MEK, yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra genç nesillere de günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgileri kazandırmayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaz döneminde, özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak son derece önemli bir eğitimi hayata geçirmeye hazırlanıyor. KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla farklı branşlarda Ev Becerileri Atölyesi açacak. Ücretsiz olarak faaliyetlerini gerçekleştirecek olan atölyelerde gençlere, temel mutfak bilgileri, temel dikiş teknikleri, temel tamir bakım onarım, temel ilk yardım eğitimi ile birlikte kendilerinin seçecekleri yabancı dil, müzik, resim, drama, işaret dili, güzel konuşma, kodlama, beden dili, takı tasarımı ve örgü branşlarından biri ile paket eğitimler verilecek.

Halk Üniversitesi kimliği ile Kocaeli’deki yetişkin eğitimi alanında marka haline gelen KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgileri kazandıracak. Atölyeden 12-22 yaş arasındaki kursiyerler yararlanacak. Eğitimler 28 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, 10.00 ile 15.00 arasında verilecek. Kursiyer sayıları sınıfların büyüklüğüne göre ayarlanarak Pandemi koşulları çerçevesinde eğitimler verilecek.

Bu amaçla kurulacak Ev Becerileri Atölyesine temel mutfak bilgileri, temel dikiş teknikleri, yabancı dil, müzik, resim ve drama dersleri, alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilecek. bu kapsamda temel mutfak bilgileri ve temel dikiş teknikleri branşları zorunlu, diğer branşlar ise seçmeli olacak. Kursiyerlere eğitim sonunda KO-MEK katılım belgesi verilecek.

Ev Becerileri Atölyesi, eğitim için evden uzak olan çocukları olan annelere de bir anlamda huzur verecek. Eğitim hayatları sürecinde evlerinden uzakta kalmak zorunda olan öğrenciler, temel mutfak bilgileri ve dikiş teknikleri eğitimleri sayesinde kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Ev Becerileri Atölyesi 12 ilçe de 40 kurs merkezinde verilecek. Kursiyerler ders esnasında gerekli olabilecek tüm sarf malzemeleri kendisi temin edecek.