Genç Şehir Proje Yarışması ertelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Genç Şehir Proje Yarışması”, deprem felaketi sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl ikincisini düzenleyeceği “Genç Şehir Proje Yarışması”nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Sağlık ve spor, gıda ve tarım, eğitim, sosyal alan, yaşlılar, bilişim ve engelliler konu alanlarında yenilikçi, uygulanabilir, toplum ve şehir yararına olabilecek fikirlerle gençlerin üretime katkı sağlaması ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunan “Genç Şehir Proje Yarışması” ileri bir tarihte yapılacak. Yarışmanın yapılacağı tarih internet üzerinden duyurulacak.