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Genç müzisyenler Başiskele sahilinde yeteneklerini sergiledi

BAŞİSKELE BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE SAHİLİNDE DÜZENLENE YAZ ETKİNLİKLERİ, GENÇ MÜZİSYENLERİN SAHNEDE PERFORMANSLARINI SERGİLEMESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

KOCAELİ 28.08.2020, 11:44
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Genç müzisyenler Başiskele sahilinde yeteneklerini sergiledi

Başiskele Belediyesi tarafından ilçe sahilinde düzenlene Yaz etkinlikleri, genç müzisyenlerin sahnede performanslarını sergilemesine ev sahipliği yaptı.

Başiskele Belediyesi’nin Yaz etkinlikleri 2020 sahil sanat günleri kapsamında Doç. Dr. Nermin Demirkol tarafından “Dünyada ve Türkiye’de Seramik” konulu fotoğraf sergisi önceki gün açıldı. Aynı zamanda yine kültür sanat etkinlikleri kapsamında süren her hafta Çarşamba günü kurulan “Sahne Sizin” projesiyle genç yetenek müzisyenler sahilde enstrüman çalarak özgün müziklerini yapma fırsatı buluyor.

Etkinlikler kapsamında açılan sergi, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, STK temsilcileri, seramik sanatçıları, akademisyenler, öğrenciler, ilçedeki kolejlerdeki yabancı eğitmenler ve Başiskele halkı ziyaretleri ile yoğun bir ilgi gördü.” Sergiye katılan Başkan Özlü daha sonra sahnede özgün müziklerini sergileyen genç yetenekleri dinleyerek başarılar diledi. Her akşam en az 5 müzisyenin sahneye çıkma fırsatı bulduğu etkinlik, sahilde tedbirlerini alarak kendi sandalyelerini alıp alileriyle gelen vatandaşlara canlı müzik deneyimini de yaşatıyor.

Öte yandan Başiskele Belediyesi okullardan uzun süredir uzak kalan çocuklar için her akşam ayrı bir etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda önceki akşam ilçe sahilinde Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat gösterileri düzenlenerek sonrasında eğlenceli atletizm etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliklere katılan çocuklar, spor ve müzikle eğlenerek eğlenceli zamanlar geçirdi.

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