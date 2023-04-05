Genç güreşçiden çeyrek final başarısı

İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Barış Yiğit Kemal, Samsun’da düzenlenen Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek final başarısı gösterdi.

İzmit Belediyesi Güreş Takımı, 2-5 Nisan tarihlerinde Samsun’da düzenlenen Yaşar Doğu U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda İzmit’i, Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ve genç sporcu Barış Yiğit Kemal temsil ile etti. 55 ilden yaklaşık 750 sporcunun katıldığı şampiyonada yıldızlar kategorisinde mindere çıkan ve çeyrek finale kadar yükseldikten sonra elenen Barış Yiğit Kemal, İzmit’e tecrübe kazanarak döndü.