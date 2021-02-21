Genç Boksçular Darıca’da yüzleri güldürdü

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları, Dünya Boks Şampiyonası elemelerinde yoluna finale yükselme sevinci yaşadı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Boks şubesinde Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Dünya Boks Şampiyonası seçmelerinde Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları rakiplerini mağlup ederek yollarına devam ediyor. 69 kilogramda Alperen Terzi finale yükselirken 81 kilogramda ise Kazım Paşa Akduman, yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Polonya’da gerçekleşecek Dünya Boks Şampiyonasına katılmak istediklerini ifade eden ve sporcuları tebrik eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, “Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’a bize verdiği destek ve spora yaptığı yatırım için teşekkür ediyorum. Darıca Belediyesi olarak Dünya Şampiyonası’na katılmak ve Darıca’yı temsil etmek istiyoruz” dedi.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora yatırımın devam edeceğini belirterek, “Darıca Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kısa bir süre önce kurduğumuz boks branşında elde ettiğimiz başarı bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bundan sonra da spora yatırımlarımız artarak devam edecek. Biz Darıca’nın gençlerine güveniyoruz. İnşa ettiğimi modern spor kompleksinde boks ile birlikte diğer branşlarda da güzel sonuçlar alacağımızı umuyoruz. Darıca’nın gençleri ileride Avrupa ve dünya şampiyonalarında Darıca’mızı temsil edecek. Bütün yatırımlarımız bunun için” şeklinde konuştu.