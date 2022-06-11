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Genç Bilim Festivali dolu dolu geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Genç Bilim Festivali’ne katılan öğrenciler projelerini tanıttı.

KOCAELİ 11.06.2022, 12:45
Genç Bilim Festivali dolu dolu geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Genç Bilim Festivali’ne katılan öğrenciler projelerini tanıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Genç Bilim Festivali, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşti. 600 öğrenci, eTwinning Projeleri, Stem Projeleri, Eurodesk Projeleri gibi birçok alanda yapılan çalışmalarını sergileme fırsatı buldu. Öğrencilerin temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmasını teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek, mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak ve onların sunum becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen festival, tüm gün devam etti. Öğrencilerin birçok alanda hazırladığı projeler Kocaeli Kongre Merkezinin fuayesinde kurulan 106 stantta sergilendi. Kocaeli başta olmak üzere stantlara çevre illerden de öğrenciler geldi.

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