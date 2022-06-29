Genç Akademi’de öğrencilere sertifikaları verildi

Kartepe Belediyesi’nin hizmete açtığı Genç Akademi’de eğitim programını tamamlayan 4 bin öğrenciye belgeleri takdim edildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen yıl sonu törenine, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Sunumun ve İstiklal Marşı’nın öğrenciler tarafından işaret dili eşliğinde okunması sonrasında Kartepe Genç Akademi’nin çalışmalarının anlatıldığı tanıtım videosu gösterildi. Genç Akademi öğrencilerinin müzik dinletisi de beğeni topladı.

"Tiyatro, drama, gitar ve İngilizce kurslarına katılıyorum"

Kartepe Genç Akademi hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlatan akademi öğrencisi Ecrin Ece Koca, "Geçen seneden bu yana Kartepe Genç Akademi’de eğitim görüyorum. Tiyatro, drama, gitar ve İngilizce kurslarına katılıyorum. Kurslarımız bunlarla sınırlı değildir. Kurumumuzda bulunan kütüphane ders çalışmak için çok uygundur. Öğrencilerin stres atma alanı çok güzeldir. Geziler bizlere olumlu etki yapmaktadır. Bizlere bu fırsatı sağlayan Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman’a, öğretmenlerimize ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"En büyük hizmet gence hizmet etmektir"

"Gençler gözbebeğimiz" diyen Başkan Kocaman ise "Genç Akademi de sizin için yaptığımız en önemli projemiz. Pandemi dönemi bizleri etkilese de çok şükür bu günleri gördük. 4 bin evladımıza hizmet vermişiz. Çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın yanı sıra ailelerine teşekkür ediyorum. Belediyenin işi insanlara hizmet etmektedir. Benim bakış açımda en büyük hizmet gence hizmet etmektir. Belediye olarak birçok hizmet yapıyoruz. Altyapı, üstyapı, köprü yapıyoruz. Bu yıl 40 bin ton asfalt seriyoruz. Hepsi çok kıymetlidir. Ama en kıymetlisi insana yapılandır. İnsana hizmet ettiğinde geleceğine, vatanına, toprağına hizmet etmiş oluyorsun. Öğrencilerimizin başarıları bizleri sevindirmektedir. Çocukluk hayalim enstrüman çalmaktı. Ancak bu imkanım olmadı. Bizler çalışarak büyüdük. Bugün çocuklarımız çok şanslılar. Devletim tüm kurumları onlara seferberdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin sertifikaları ilçe protokolü tarafından verildi. Program sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan sergi gezildi.