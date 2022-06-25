banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Bakan Özer'den öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Elon Musk’ın amacı ne?
Elon Musk’ın amacı ne?
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
Kiralık ev ilanları teker teker kaldırılıyor!
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım
BDDK'dan finansal istikrarı destekleyici yeni adım

Gelincikler Narindir oyunu izleyicilerden tam not aldı

Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, “Gelincikler Narindir” adlı oyunla izleyicilerden tam not aldı.

KOCAELİ 25.06.2022, 15:50
Gelincikler Narindir oyunu izleyicilerden tam not aldı

Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, “Gelincikler Narindir” adlı oyunla izleyicilerden tam not aldı.

Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda 32 yıldır faaliyette olan ve yüzlerce genci tiyatro sanatına kazandıran Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu, başarılı bir oyuna daha imza attı. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelenen melodram türündeki “Gelincikler Narindir” adlı oyununa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oyunun sonunda tiyatro ekibini tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Başarılı bir performans sergileyen Gölcük Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyuncularına, Sanat Yönetmeni İbrahim Ethem Ulutan’a, Kültür Müdürü Tuba Sarıgül’e, salonu dolduran tiyatrosever hemşehrilerime ve Gölcük’te sanat dolu bir akşam yaşanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yorumlar (0)
29°
parçalı bulutlu