Geleceğin yıldızları futbol turnuvasında ter döktü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Derince’de gerçekleştirilen futbol turnuvasında 8 takım kıyasıya yarıştı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sporculara madalyalarını takdim ederek başarılar diledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Derince’de ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası’ düzenlendi. Turnuvaya 8 takım katılım sağlarken, sporcular sahada kıyasıya mücadele etti. Futbol turnuvasında “Derince Birlik Spor” performansı ile dikkat çekti. Turnuvanın sonunda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, öğrencilerin hepsine madalya verirken takımlara ise kupa takdim etti. Ahlaklı birer sporcu ve birey olmaları için öğrencilere öğütlerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Sizden derslerinize önem vermenizi ve derslerinizi çalışmanızı istiyorum. İyi bir birey ve ahlaklı birer sporcu olmanız için elimizden geleni yapacağız. Biz birçok spor etkinliğine imza atıyor, çocuklarımız ve gençlerimiz için merkezler açıyoruz. Hepinizden doktor, mühendis, öğretmen gibi iyi birer birey olmanızı bekliyor ve başarılar diliyorum” dedi.