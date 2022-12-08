Geleceğin tiyatrocuları İzmit’te yetişecek

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, kapılarını geleceğin sanatçılarına aralayacak.

İzmit Belediyesi, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, yeni dönem öncesi seçme ile alınan kursiyerleri Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde tanışma toplantısına davet etti. Eğitim Sahnesinde gerçekleştirilen toplantıda eğitmenler, 2022-2023 eğitim sezonu akademik takvimi, ders içeriği ve uygulamalı sınıf gösterileri hakkında bilgi verecek. Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde gerçekleştirilecek eğitimler 4 gruptan oluşacak. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 18.00’da başlayan eğitim, haziran sonuna kadar devam edecek.