Geleceğin madalyalı özel sporcuları bu projede yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin madalyalı engelli sporcularını yetiştirmek için hazırlanan proje hayata geçiriliyor.

Kocaeli’nde yaşayan engelli bireylerin hayata katılımı noktasında örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de sporun hemen her branşında ‘Ben de Varım’ demeleri için yeni bir çalışmayı hayata geçiriyor. Proje kapsamında Kocaeli’nde yaşayan 10-35 yaş arası engelli bireylere yönelik spor taraması yapılacak. Böylece engellilerin hangi spora yatkın oldukları belirlenerek, o branşta daha ileri seviyede eğitim almaları ve müsabık olmaları sağlanacak. 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül alan projenin tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın da katılarak, engelli bireylere destek verecek.

Kocaeli’nde yaşayan her engelli vatandaşın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesi, toplum içine katılabilmesi, sosyal hayatta aktif olarak rol alabilmesi büyük önem taşıyor. Bu yönde çok sayıda proje geliştiren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bu kez dikkatini spora çevirdi. Paralimpik sporlarda Kocaelili gençlerin elde ettiği başarıları gören Büyükşehir, bu alanda yeni sporcuların yetişmesini amaç edindi.

Bu amaç doğrultusunda 16-17 Eylül tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda 10-35 yaş arası engelli bireylere yönelik sağlık taraması ve sporcu sınıflandırılması gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Nevin Güzel nezaretinde düzenlenecek programda iki gün boyunca bedensel engelli vatandaşların muayenesi ve uygun spor branşları için sınıflandırılması yapılacak. Programda engelli vatandaşlarla bireysel görüşme ve projenin psiko-sosyal kazanımlarının ölçülebileceği testler uygulanacak.

Engelli sporu ve engelli spor branşları konusunda katılımcıların bilgi alabileceği programda masa tenisi, bilek güreşi, halter, boccia, tekerlekli sandalye tenis ve tekerlekli sandalye basketbol branşlarında gösteri müsabakaları düzenlenecek. Bunun yanı sıra engelli vatandaşlar spor branşlarını deneyimleme imkânı bulacak ve seçilen 15 branşın tanıtımı amacıyla kurulacak stantlarda alanında uzman antrenörler tarafından bilgilendirilecek.

Proje kapsamında alanında başarı göstermiş sporcular ile branş yönlendirmesi yapılan engelli vatandaşlar bir araya getirilerek, rol model alabilecekleri kişilerle tecrübe paylaşımı yapmaları sağlanacak. Ayrıca spor branşlarına yönlendirilmesi yapılan engelliler, daha sonra Büyükşehir’in spor tesislerinden yaralanmaya başlayacak. Bu kişilerin ulaşımı da Büyükşehir tarafından özel araçlarla sağlanacak. Sporcu adayı engelli bireylere eğitimleri sırasında Kocaeli Üniversitesi’nde özel olarak sertifikalandırılmış uzman antrenörler eşliğinde çalışacak.

Yönlendirmesi yapılan ve antrenmanlara başlayan engelli sporcular, fiziksel performanslarını gösterme, becerilerini tanıma ve kendini geliştirme olanağı bulmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilecek. Projeyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumsal bütünleşme ve eşitliğin sağlanmasını, sporun birleştirici gücünden yaralanarak engellilerin rehabilitasyonun sağlanmasını amaçlıyor. Projenin diğer çıktıları ise toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturma, Türkiye genelinde model bir çalışma başlatma ve paralimpik organizasyonlara madalyalı sporcu yetiştirme olarak belirlendi. Kocaeli Üniversitesi ve MARKA tarafından da desteklenen projeye katılmak isteyen engelli bireyler 153 Çağrı Merkezinden bilgi alabilecek.

Projenin ikinci günü olan 17 Eylül Cuma günü düzenlenmesi planlanan tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın da katılarak, engellilere ve ailelerine destek olacak. Programda Paralimpik Olimpiyatlarında madalya kazanan iki sporcumuz Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik de yer alacak.