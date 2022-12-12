Geleceğin Hasan Gemici’leri nefes kesti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Hasan Gemici’nin anısına Kocaeli’nin ev sahipliğinde 15 ilden yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla güreş turnuvası gerçekleştirildi. Nefes kesen mücadelede sonucunda sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, U-15 İller Arası Serbest Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Kocaelili efsane güreşçi Hasan Gemici’nin anısına düzenlenen turnuvaya 15 ilden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Turnuva, Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri ve profesyonel hakemlerin nezaretinde sürdürüldü.

Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Kocaeli’yi spor kenti olarak tanımladık. Her hafta birden fazla hem ulusal hem de uluslararası turnuva ve şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz. Her kademede hemşerilerimizi spor ile buluşturmamız gerekiyor. Spor yapmayan hiç kimse kalmasın. Geçmişte ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmiş çok değerli sporcumuz Hasan Gemici’mizin hatırasını yad etmek, gençlere rol modeller göstermek ve anılarını tekrar hatırlamak adına bu turnuvayı gerçekleştirdik. Kıymetli evlatları da aramızdalar. İçimizden nice Hasan Gemici’ler çıksın" dedi.

Çakmak, konuşmasının ardından merhum Hasan Gemici’nin oğlu Bülent Gemici ile oğlu Büyükşehir Belediye Kağıtspor başpehlivanı Tanju Gemici’ye anı plaketi hediye etti. 12 sıklette gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri protokol tarafından takdim edildi.